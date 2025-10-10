Белорусский врач заявила о росте ревматических заболеваний после пандемии ковида

По словам специалиста, к росту увеличения числа ревматических заболеваний привели несколько причин. Первая из них связана с изменением образа жизни людей. Врач пояснила, что ритм жизни ускоряется, у человека очень много стресса. Она добавила, что люди часто переедают, не следят за качеством питания, меньше двигаются. Все перечисленное не может не сказаться на общем состоянии опорно-двигательного аппарата.