Белорусский врач заявила о росте ревматических заболеваний после пандемии ковида

Белорусский врач сказала о влиянии пандемии ковида на ревматические заболевания.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский врач заявила о росте ревматических заболеваний после пандемии ковида. Подробности сообщила главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения, профессор кафедры кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета Наталья Мартусевич. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

По словам специалиста, к росту увеличения числа ревматических заболеваний привели несколько причин. Первая из них связана с изменением образа жизни людей. Врач пояснила, что ритм жизни ускоряется, у человека очень много стресса. Она добавила, что люди часто переедают, не следят за качеством питания, меньше двигаются. Все перечисленное не может не сказаться на общем состоянии опорно-двигательного аппарата.

— Вторая причина связана с пандемией коронавирусной инфекции, точнее — с ее последствиями. У нас появился пул пациентов, у которых болят мышцы и связки, но при этом в их организмах еще происходят иммунобиологические изменения — такие же, как и при ревматических заболеваниях, — обратила внимание представитель Минздрава.

Наталья Мартусевич отметила, что все это вносит огромные сложности в проведение диагностики.

— Кроме того, у одних пациентов состояние здоровья со временем приходит в норму, а у других — наоборот, нарушения в работе иммунной системы дают старт ревматическим болезням, например васкулитам крупных сосудов, — подчеркнула специалист.

Врач отметила, что среди ревматических заболеваний на первом месте остеоартрит (отложение солей), на втором — подагра. По ее словам, на указанную позицию заболевание вышло за последние три-четыре года. Вместе с тем среди наиболее распространенных причин роста подагры называются следующие: сахарный диабет, избыточная масса тела, гипертония. На третьем месте находится ревматоидный артрит.

Тем временем народный врач Беларуси Игорь Карпов предупредил о риске пневмоний из-за подъема заболеваемости ОРИ.

Ранее Минздрав сказал, когда ждать подъем заболеваемости гриппом в Беларуси.

