Три туристических объекта в Казани получат господдержку в рамках нацпроекта

Три объекта в Казани получат государственную поддержку на развитие туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Средства будут направлены на создание комфортных зон отдыха, обновление инфраструктуры и развитие безбарьерной среды. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Источник: ИА Татар-информ

По итогам первого конкурсного отбора проектов на 2025 год субсидии получат санаторий «Ливадия-Татарстан», санаторий «Крутушка» и база отдыха «Лебяжье».

В «Ливадии-Татарстан» и на «Лебяжьем» планируется строительство бань, купелей и чанов, а также установка современных детских и спортивных площадок. В санатории «Крутушка» появится новая зона для организации питания и проведения мероприятий, а также будут улучшены условия для маломобильных посетителей.

Помимо инфраструктурных улучшений, полученные средства позволят провести масштабное культурное событие — с 2 по 4 ноября в Казани пройдет международный рыцарский турнир-фестиваль «Казань. Путешествие в прошлое».

Всего в республике поддержку получат 26 проектов из 10 муниципалитетов Татарстана.