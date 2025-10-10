Три туристических объекта в Казани получат господдержку в рамках нацпроекта

По итогам первого конкурсного отбора проектов на 2025 год субсидии получат санаторий «Ливадия-Татарстан», санаторий «Крутушка» и база отдыха «Лебяжье».
В «Ливадии-Татарстан» и на «Лебяжьем» планируется строительство бань, купелей и чанов, а также установка современных детских и спортивных площадок. В санатории «Крутушка» появится новая зона для организации питания и проведения мероприятий, а также будут улучшены условия для маломобильных посетителей.
Помимо инфраструктурных улучшений, полученные средства позволят провести масштабное культурное событие — с 2 по 4 ноября в Казани пройдет международный рыцарский турнир-фестиваль «Казань. Путешествие в прошлое».
Всего в республике поддержку получат 26 проектов из 10 муниципалитетов Татарстана.