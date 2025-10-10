Три туристических объекта в Казани получат господдержку в рамках нацпроекта

В «Ливадии-Татарстан» и на «Лебяжьем» планируется строительство бань, купелей и чанов, а также установка современных детских и спортивных площадок. В санатории «Крутушка» появится новая зона для организации питания и проведения мероприятий, а также будут улучшены условия для маломобильных посетителей.