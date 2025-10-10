87-летнюю актрису Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали

Актрису доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи отмечают у неё повышенное давление и выраженную одышку. Кроме того, Федосеева-Шукшина жалуется на боли в спине и затруднения при ходьбе — передвигается только с поддержкой или с помощью ходунков. Отмечается, что из-за проблем с памятью артистка порой забывает о необходимости пользоваться ходунками и пытается идти самостоятельно, что создаёт риск падения.