От парка «Дубрава» до новых маршрутов: Как изменился район Куркино в 2025 году

Градоначальник рассказал, что в районе Куркино отремонтировали популярный у москвичей парк «Дубрава». Он напомнил, что в 2015 году по просьбе жителей на месте бывшего пустыря создали эту зелёную зону, а после десяти лет использования она потребовала обновления. В «Дубраве» восстановили небольшой пруд, который жители считают главным украшением парка. Специалисты почистили сам водоём и его берега, заменили настил на набережной, а в центре пруда установили домики для птиц. Помимо того, отремонтировали сухой фонтан у главного входа и установили новые комплексы на детских и спортивных площадках.