Въезд на парковки около «Волгоград Арены» закрыли 10 октября

Между тем, в ГУ МВД по Волгоградской области сегодня напомнили, что с 8.00 до 23.00 10 октября ограничивается остановка и стоянка транспортных средств на парковочных площадках, прилегающих к ул. им. Маршала Крылова в границах пр. им. Ленина и Нулевой продольной магистрали.