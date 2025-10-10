Въезд на парковки около «Волгоград Арены» закрыли 10 октября

Между тем, как сообщает V102.RU, запрет на въезд к стадиону иногда приводит к конфликтам между водителями, привыкшими здесь парковаться, и охранниками, которые дежурят на въезде.
Между тем, в ГУ МВД по Волгоградской области сегодня напомнили, что с 8.00 до 23.00 10 октября ограничивается остановка и стоянка транспортных средств на парковочных площадках, прилегающих к ул. им. Маршала Крылова в границах пр. им. Ленина и Нулевой продольной магистрали.
Кроме того, с 23−59 час. 8 октября 2025 года по 00−00 час. 12 октября по территории Волгограда ограничивается передвижение грузового автомобильного транспорта с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т за исключением автомобилей, осуществляющих перевозку медикаментов и продуктов.
Эти меры были введены в связи с сегодняшним матчем между сборными России и Ирана.