Наследие сталинского ампира: Как восстанавливают здание ресторана «Золотой колос» на ВДНХ

Здание ресторана возвели в 1954 году по проекту архитектора Анатолия Ефимова на берегу Третьего Каменского пруда в стиле сталинского ампира, специально выбрав для него самую удалённую точку от главного входа. Трёхэтажное строение украсили арочными окнами, портиком с фронтоном, полукруглой аркой, сдвоенными колоннами и колоннадой у парадного входа. Посетители попадали в просторный вестибюль с отделкой из искусственного мрамора, который венчал купольный свод. На первом этаже располагались два зала с хрустальными люстрами, зеркалами, мебелью из ореха и дуба, которые вмещали до 380 гостей. А на террасах третьего этажа для гостей обустроили ещё 620 мест, откуда были видны пруд, фонтан и павильоны «Космос» и «Мясная промышленность».