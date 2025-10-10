От тренировочной квартиры к самостоятельной жизни: Как Москва помогает особым молодым людям

С 2021 года в центре «Гурьевский» обустроили 34 тренировочные квартиры. Здесь молодые москвичи осваивают бытовые навыки, учатся планировать бюджет и ориентироваться в городе. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в центре сейчас живёт более 150 воспитанников. Около 20% из них успешно сочетают работу с учёбой — трудятся в «Моих документах», хосписах, на предприятиях общественного питания и в службах доставки. По словам мэра, за время работы проекта 123 человека переехали в собственное жильё и начали самостоятельную жизнь. Выпускники ещё пять лет получают поддержку специалистов в решении бытовых вопросов, трудоустройстве и защите прав.