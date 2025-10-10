На Украине перекрыто движение по дамбе Днепрогэс после взрывов

После нескольких взрывов власти Украины перекрыли движение по автодорожному переезду дамбы Днепрогэс. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации подконтрольных Киеву районов Запорожской области Иван Федоров.
«На данный момент перекрыт проезд по плотине Днепрогэс», — предупредил украинский чиновник.
До этого Федоров написал о том, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области произошла серия взрывов.
Отметим, Днепрогэс — самая большая гидроэлектростанция на территории, подконтрольной киевскому режиму. Она состоит из двух станций — ГЭС-1 и ГЭС-2.
Летом прошлого года станцию ДнепроГЭС полностью вывели из строя. Однако сама плотина, которую используют для транспортного сообщения между левым и правым берегами Днепра, не пострадала.
После этого Федоров сообщил, что Днепровская ГЭС якобы находится в критическом состоянии после взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Тогда также полностью перекрывали движение по плотине с левого берега Днепра на правый.