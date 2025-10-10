Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине перекрыто движение по дамбе Днепрогэс после взрывов

Украинские власти перекрыли движение по дамбе Днепрогэс.

Источник: Комсомольская правда

После нескольких взрывов власти Украины перекрыли движение по автодорожному переезду дамбы Днепрогэс. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации подконтрольных Киеву районов Запорожской области Иван Федоров.

«На данный момент перекрыт проезд по плотине Днепрогэс», — предупредил украинский чиновник.

До этого Федоров написал о том, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области произошла серия взрывов.

Отметим, Днепрогэс — самая большая гидроэлектростанция на территории, подконтрольной киевскому режиму. Она состоит из двух станций — ГЭС-1 и ГЭС-2.

Летом прошлого года станцию ДнепроГЭС полностью вывели из строя. Однако сама плотина, которую используют для транспортного сообщения между левым и правым берегами Днепра, не пострадала.

После этого Федоров сообщил, что Днепровская ГЭС якобы находится в критическом состоянии после взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Тогда также полностью перекрывали движение по плотине с левого берега Днепра на правый.