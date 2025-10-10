Ричмонд
В Самаре пройдут рейды, направленные на борьбу с незаконной тонировкой

В Самаре проверят водителей с незаконной тонировкой машин.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре и области сотрудники дорожной полиции на постоянной основе проводят профилактические рейдовые мероприятия. В региональной столице планируют уделить особое внимание автомобилям с незаконной тонировкой, сообщают в Госавтоинспекции по региону.

— За управление машиной с нарушениями в требованиях технического регламента водителей могут привлечь к административной ответственности, — отмечают в сообщении.

При задержании сотрудники дорожной полиции дадут водителям возможность самостоятельно снять пленку со стекол. В случае отказа инспекторы вынесут официальное требование и укажут срок устранения нарушения.