В Самаре пройдут рейды, направленные на борьбу с незаконной тонировкой

В Самаре и области сотрудники дорожной полиции на постоянной основе проводят профилактические рейдовые мероприятия. В региональной столице планируют уделить особое внимание автомобилям с незаконной тонировкой, сообщают в Госавтоинспекции по региону.
— За управление машиной с нарушениями в требованиях технического регламента водителей могут привлечь к административной ответственности, — отмечают в сообщении.
При задержании сотрудники дорожной полиции дадут водителям возможность самостоятельно снять пленку со стекол. В случае отказа инспекторы вынесут официальное требование и укажут срок устранения нарушения.