В Омской области глухари стали массово выходить на дороги за галькой

Другие пернатые обитатели региона также активно готовятся к зиме. Тетерева собираются в крупные стаи и переходят на питание клюквой, брусникой и зерновыми, а рябчики держатся в хвойных лесах и на клюквенниках болот. На водоемах продолжается массовый пролет водоплавающих птиц — белолобых гусей, гуменников и вальдшнепов, использующих территорию региона как перевалочный пункт перед дальнейшей миграции.