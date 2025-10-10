В Омской области глухари стали массово выходить на дороги за галькой

Охотоведы Омской области зафиксировали осеннюю активность глухарей, которые в октябре массово выходят на дороги и берега лесных ручьев для сбора гальки. Этот процесс необходим птицам для улучшения пищеварения перед зимним сезоном, но делает их легкой добычей для браконьеров. Новость сообщил канал t.me/upr_zhivmir.
Фото: Марина Мочалова / БУ Омской области «Управление по охране животного мира».
В управления по охране животного мира отметили, что глухари проявляют неожиданное доверие к технике, подпуская автомобили на близкое расстояние. Особенно уязвимыми оказались самки глухаря — капалухи, хотя охота на них осенью формально не запрещена. Специалисты призвали омичей сохранять самок для поддержания популяции вида.
Другие пернатые обитатели региона также активно готовятся к зиме. Тетерева собираются в крупные стаи и переходят на питание клюквой, брусникой и зерновыми, а рябчики держатся в хвойных лесах и на клюквенниках болот. На водоемах продолжается массовый пролет водоплавающих птиц — белолобых гусей, гуменников и вальдшнепов, использующих территорию региона как перевалочный пункт перед дальнейшей миграции.
Фото: Марина Мочалова / БУ Омской области «Управление по охране животного мира».
Ранее мы писали, что в Омске выпал первый снег.