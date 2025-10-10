Ричмонд
Спектакль по последней пьесе Островского представит свердловская Драма

17 и 18 октября в Свердловском театре драмы пройдет премьера спектакля «Не от мира сего». Об этом рассказали в пресс-службе театра.

Постановка основана на последней пьесе Александра Островского, написанной незадолго до его смерти. Эта пьеса, несомненно, о любви, а точнее, о ее отсутствии и нехватке. О том, как часто даже самые близкие люди не замечают беды или опасности, угрожающие близкому человеку. О том, как любовь может искажаться, как искренне ее ищут, но не могут найти.

Над постановкой работали: режиссер-постановщик Дмитрий Егоров, художник-постановщик Сергей Илларионов, художник по свету Тарас Михалевский и композитор Максим Мисютин. Возрастной ценз 16+.