Спектакль по последней пьесе Островского представит свердловская Драма

Постановка основана на последней пьесе Александра Островского, написанной незадолго до его смерти. Эта пьеса, несомненно, о любви, а точнее, о ее отсутствии и нехватке. О том, как часто даже самые близкие люди не замечают беды или опасности, угрожающие близкому человеку. О том, как любовь может искажаться, как искренне ее ищут, но не могут найти.