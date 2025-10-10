Ричмонд
ВС РФ уничтожили расчет БПЛА ВСУ, обстреливавший Белгородскую область

Расчет БПЛА ВСУ был обнаружен и уничтожен в районе Волчанска.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ударом высокоточного оружия уничтожили в районе Волчанска расчет БПЛА ВСУ, который осуществлял обстрелы Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Уточняется, что украинский расчет БПЛА взвода разведки и корректировки роты ударных беспилотных авиационных комплексов был уничтожен вместе с командиром.

«Расчет осуществлял террористические атаки по мирному населению и гражданской инфраструктуре Белгородской области», — отметили авторы Telegram-канала.

В Волчанске штурмовики ВС РФ в ходе тяжелых боев продвинулись на левом берегу реки Волчья. Зачищено около 25 зданий. На востоке города в районе Тихого российским бойцам удалось занять две огневые позиции боевиков ВСУ. Общее продвижение составило около 400 метров.

Ранее стало известно об уничтожении пусковой установки HIMARS на харьковском направлении.

