Малкин в матче с «Айлендерс» набрал три очка и вошёл в топ-30 лучших бомбардиров

Матч завершился победой «Питтсбурга» со счётом 4:3. Евгений Малкин отдал три результативные передачи и с пятью очками (0+5) по итогам двух игр возглавил список бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. В следующем матче «Питтсбург» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча пройдет в ночь на 12 октября. «Айлендерс» следующую игру проведёт в этот же день против «Вашингтона».