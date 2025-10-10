Под Самарой найдены захоронения железного и бронзового веков

Курганы, ставшие объектами культурного наследия, были исследованы специалистами Агентства по сохранению историко-культурного наследия региона. В одном из захоронений нашли останки представителя срубной культуры, существовавшей в позднем бронзовом веке. В ходе раскопок обнаружили бронзовые ножи, каменное орудие, бронзовые подвески и браслет, костяные шилья и глиняные сосуды. Это свидетельствует о высоком уровне ремесел и бронзолитейного дела.