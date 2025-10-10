В Перми объявили торги на КРТ микрорайона Комсомольский

Краевые власти объявили торги на право заключения договора о комплексном развитии территории микрорайона Комсомольский в Перми. Площадь реновации на улицах Хабаровской и Вагонной составит 25 га. Итоги по определению инвестора подведут 13 ноября.
В микрорайоне Комсомольский расположены 56 многоквартирных жилых домов общей площадью 41,9 тыс. кв. метров, а также объекты нежилого фонда. Победитель торгов по КРТ расселит 24 ветхих и аварийных дома.
Начальная цена аукциона составляет 25 млн руб., заявки на участие в нем принимают до 7 ноября. Срок реализации проекта — 15 лет со дня заключения договора о КРТ.
В Перми также ищут инвестора для КРТ микрорайона Разгуляй в Перми. Его определят по итогам торгов в октябре.