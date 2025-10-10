Baza: Множеству россиян заблокировали выезд из РФ из-за электронных повесток

Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект о проведении призыва на военную службу в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. «Вечерняя Москва» узнала о том, что именно изменится. Пока в России проходят две призывные кампании в год: весенняя — с 1 апреля по 15 июля и осенняя — с 1 октября по 31 декабря.