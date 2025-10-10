Ричмонд
Минпросвещения установило сроки получения образования в начальной школе

Министерство просвещения РФ утвердило нормативы получения начального общего образования, согласно которым обучение в начальной школе должно занимать не более четырёх лет. Соответствующий документ ведомства изучило РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Общий объём учебной нагрузки за весь период обучения составит от 2 966 до 3 305 академических часов при пяти- или шестидневной учебной неделе. Для детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам, предусмотрена возможность сокращения срока обучения до трёх лет при условии равномерного распределения образовательной нагрузки в соответствии с санитарными нормами.

Ранее сообщалось, что в Государственной Думе рассматривается инициатива от фракции ЛДПР, направленная на изменение расписания школьных занятий. Для улучшения здоровья учеников, раскрытия их творческих способностей и поддержки семейного воспитания предлагается начинать уроки не раньше 9 утра и перейти на пятидневную учебную неделю.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

