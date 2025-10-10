Стало известно о влиянии СВО на последующие поколения

Матвейчев считает, что опыт СВО будет влиять еще на несколько будущих поколений.
Опыт ветеранов специальной военной операции будет влиять не только на текущую ситуацию в стране, но и на жизни следующих поколений. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.
«Опыт людей, которые у нас воевали в Великой Отечественной войне, в Первой мировой, когда-то с Наполеоном воевали и так далее — весь этот опыт у нас сохраняется. Это опыт победителей, опыт людей, которые воинское братство сохраняют, и все это влилось в наш культурный код. И ребята, которые на СВО, они тоже вольют в культурный код свой опыт», — цитирует ТАСС Матвейчева. Он считает, что во время СВО ищутся моральные ориентиры, нацеленные на принципы, которые уже заложены в России. По его словам, на сформированный общий «моральный камертон» смогут равняться и жители других государств.
В апреле президент Владимир Путин заявил, что опыт России, полученный в ходе спецоперации, привлекает внимание армий всего мира. Глава государства отметил, что российской армии стоит быть на «шаг впереди». Президент высказал уверенность, что ВС РФ еще долго будет опережать остальные армии мира.