Стало известно о влиянии СВО на последующие поколения

«Опыт людей, которые у нас воевали в Великой Отечественной войне, в Первой мировой, когда-то с Наполеоном воевали и так далее — весь этот опыт у нас сохраняется. Это опыт победителей, опыт людей, которые воинское братство сохраняют, и все это влилось в наш культурный код. И ребята, которые на СВО, они тоже вольют в культурный код свой опыт», — цитирует ТАСС Матвейчева. Он считает, что во время СВО ищутся моральные ориентиры, нацеленные на принципы, которые уже заложены в России. По его словам, на сформированный общий «моральный камертон» смогут равняться и жители других государств.