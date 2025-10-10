СФР введёт секретные коды для доступа к информации о пособиях

Ранее кандидат экономических наук Светлана Сазанова сообщила, что максимальная сумма выплат для россиян, у которых родился первый ребёнок, может составить 2,7 миллиона рублей. Эти средства будут поступать не одним платежом, а распределяться на протяжении полутора лет и включать в себя различные пособия.