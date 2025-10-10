Порядок входа на eGov.kz усложнили

Как пояснили в пресс-службе «Национальных информационных технологий» нововведение защищает вас, если вы вдруг потеряли ключ ЭЦП или кто-то получил к нему несанкционированный доступ. Изменения касаются не только самого портала eGov.kz, но и его компонентов, например, сервисов eOtinish и «Открытое правительство».