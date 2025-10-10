Порядок входа на eGov.kz усложнили

Новый порядок входа с обязательной двухфакторной аутентификацией действует и для физических, и для юридических лиц.
Как пояснили в пресс-службе «Национальных информационных технологий» нововведение защищает вас, если вы вдруг потеряли ключ ЭЦП или кто-то получил к нему несанкционированный доступ. Изменения касаются не только самого портала eGov.kz, но и его компонентов, например, сервисов eOtinish и «Открытое правительство».
Что делать, если SMS-код не приходит
Главное условие для получения SMS от 1414 — номер телефона должен быть привязан к вашей учетной записи на eGov.kz.
В противном случае сообщения не придут, и вы не сможете войти. Нужно заранее проверить и привязать свой номер, используя инструкцию на портале.
В НИТ напомнили, что передавать ЭЦП третьим лицам запрещено законом. За это предусмотрена административная ответственность.
- Физических лиц оштрафуют на 50 МРП (196,6 тыс. тенге).
- Должностные лица и малый бизнес — на 100 МРП (393,2 тыс. тенге).
- Средний бизнес — на 150 МРП (589,8 тыс. тенге).
- Крупный бизнес — на 200 МРП (786,4 тыс. тенге).
Правила для бизнеса и ИП
Документы от имени юридического лица может подписывать только руководитель или лица, официально уполномоченные организацией. Каждый должен использовать свою личную ЭЦП, а доверенность лишь подтверждает полномочия.
Физические лица и индивидуальные предприниматели также могут официально уполномочить другое лицо, но при этом каждый использует свою личную ЭЦП, выданную на его имя.
Если информационная система требует дополнительных полномочий при подписании, уточните порядок действий у владельца этой системы.