В Перу единогласно проголосовали за отстранение президента от власти: в чем обвиняют Дину Болуарте

Конгресс Перу проголосовал за объявление импичмента президенту страны Дине Болуарте. Причиной стал кризис в сфере безопасности. Заседание транслировалось на YouTube-канале парламента.
Примечательно, что за отстранение от власти президента высказались единогласно. Дину Болуарте обвинили в провале ее политики в сфере борьбы с преступностью. Сама глава государства на заседание не пришла.
«Резолюция, отстраняющая от должности президента республики, одобрена», — заявил председатель Конгресса Хосе Хери.
Именно этот политик занимает следующее место в линии преемственности власти.
Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла присягу на пост президента страны 8 декабря 2022 года.
Тогда предыдущий президент Перу Педро Кастильо объявил о роспуске парламента и введении в стране комендантского часа. В ответ распущенный президентом парламент объявил ему импичмент.