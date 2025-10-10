Притворившийся ребенком мужчина поступил в школу в США, где домогался детей

Кельвин Любке, 22-летний мужчина, притворился подростком и поступил в среднюю школу штата Миннесота в США, там он проучился 19 дней, в течение которых подверг сексуальному насилию нескольких девочек, пишет New York Post со ссылкой на полицию Уайт-Беар-Лейка.
Как удалось выяснить правоохранителям, Любке предоставил при поступлении в учебное заведение поддельное свидетельство о рождении из другой страны.
Обман вскрылся, когда одна из учениц увидела страницу Любке в Сети, она сообщила родителям, что знает его под другим именем.
Родители, в свою очередь, обратились к силовикам. Правоохранители нашли в телефоне интимные фотографии школьниц. Также некоторые девочки пожаловались, что Любке сексуально домогался их.
Пока ему еще не предъявили официальное обвинение по пунктам преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
«Я боюсь, что они не обеспечивают безопасность наших детей. Я не понимаю, как этот человек попал в школу моего ребенка», — заявила мама одной из учениц.
Автор материала подчеркивает, что во время беседы женщина плакала и была напугана.
