Реформа спорта в Казахстане: ставка на национальные и олимпийские дисциплины

Министерство туризма и спорта утвердило перечень видов спорта высших достижений, в который вошли 65 дисциплин — от олимпийских и паралимпийских до национальных. Решение принято в рамках масштабной реформы спортивной отрасли, направленной на эффективность, прозрачность и развитие спортивного резерва.
Финансирование этих видов спорта будет осуществляться в приоритетном порядке — из республиканского и местных бюджетов. Средства направят на подготовку сборных, проведение тренировочных сборов и соревнований, развитие инфраструктуры и участие казахстанских спортсменов в международных турнирах.
Из общего числа видов спорта 46 признаны приоритетными, включая 11 национальных. Ключевой критерий отбора — результаты казахстанских сборных на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх.
Дисциплины, не вошедшие в перечень спорта высших достижений, будут развиваться как массовые. Их финансирование возьмут на себя местные органы власти, а участие в международных состязаниях возможно за счет внебюджетных источников и спонсорской поддержки.
Перечень обновляется ежегодно, что позволяет учитывать новые виды спорта, включённые в программы крупнейших мировых игр.
Важно, что при подготовке изменений в законопроект «О физической культуре и спорте» были учтены мнения общественности, депутатов, тренеров и представителей спортивных федераций. Документ вводит ключевые нововведения, среди которых:
— лимиты на использование бюджетных средств профессиональными клубами;
— запрет на госфинансирование спортсменов без гражданства РК;
— утверждение региональных перечней приоритетных видов спорта;
— профилактика религиозного экстремизма в спортивных организациях;
— новые требования к аккредитации федераций и механизмы ротации их руководителей;
— закрепление понятий «национальные стандарты спортивной подготовки» и «сопровождающий спортсмена с инвалидностью».
Реформа делает ставку на результативность и системное развитие спорта. Теперь национальные виды спорта приравнены по статусу к олимпийским, а управление отраслью становится более прозрачным и ориентированным на реальные достижения.
