ЖКХ сказало белорусам, как избавиться от запотевших окон

ЖКХ дало советы белорусам, как можно избавиться от запотевших окон.

Источник: Комсомольская правда

ЖКХ сказало белорусам, как избавиться от запотевших окон. Подробности привели в пресс-службе организации «Минское городское жилищное хозяйство».

В организации обратили внимание, что с началом отопительного сезона (подробнее мы писали здесь) в квартирах стало тепло. Однако неизменным спутником в этот период становится конденсат на окнах.

«Запотевшие стекла — это даже не эстетическая проблема. Вслед за ней может прийти и плесень», — заметили в ЖКХ Минска.

И пояснили: конденсат появляется на окнах из-за того, что теплый влажный воздух из комнаты сталкивается с холодной поверхностью стекла и оседает в виде капель. Главные причины — это плохая вентиляция и высокая влажность.

«Простое протирание окон не решит вопроса и может привести к всплеску плесени и грибка уже на стенах и откосах рядом с окнами», — уточнили в организации.

В ЖКХ Минска советуют в качестве так называемого поглотителя влаги использовать обычный рис. Он отлично ее впитывает. Отдельное и главное внимание стоит уделить вентиляции. Рекомендуется регулярно проветривать окна, использовать микропроветривание. Также следует проверить вытяжку. Не следует загромождать батареи плотными шторами. А днем — максимально открывать шторы.

