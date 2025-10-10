ЖКХ сказало белорусам, как избавиться от запотевших окон. Подробности привели в пресс-службе организации «Минское городское жилищное хозяйство».
В организации обратили внимание, что с началом отопительного сезона (подробнее мы писали здесь) в квартирах стало тепло. Однако неизменным спутником в этот период становится конденсат на окнах.
«Запотевшие стекла — это даже не эстетическая проблема. Вслед за ней может прийти и плесень», — заметили в ЖКХ Минска.
И пояснили: конденсат появляется на окнах из-за того, что теплый влажный воздух из комнаты сталкивается с холодной поверхностью стекла и оседает в виде капель. Главные причины — это плохая вентиляция и высокая влажность.
«Простое протирание окон не решит вопроса и может привести к всплеску плесени и грибка уже на стенах и откосах рядом с окнами», — уточнили в организации.
В ЖКХ Минска советуют в качестве так называемого поглотителя влаги использовать обычный рис. Он отлично ее впитывает. Отдельное и главное внимание стоит уделить вентиляции. Рекомендуется регулярно проветривать окна, использовать микропроветривание. Также следует проверить вытяжку. Не следует загромождать батареи плотными шторами. А днем — максимально открывать шторы.
