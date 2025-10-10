Скандал в башкирской школе! Учреждение не дало девочке учиться в 10 классе

По данным надзорного ведомства, что в минувшем августе текущего года мать школьницы подала заявление о зачислении дочери в 10-й класс универсального профиля через портал «Госуслуги». Однако руководство образовательного учреждения необоснованно отказало в приеме, хотя проведение индивидуального отбора для данного профиля обучения не требовалось.