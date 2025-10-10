Скандал в башкирской школе! Учреждение не дало девочке учиться в 10 классе

В башкирского городе Октябрьский добились привлечения к ответственности бывшего директора местной школы. Подробности рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, что в минувшем августе текущего года мать школьницы подала заявление о зачислении дочери в 10-й класс универсального профиля через портал «Госуслуги». Однако руководство образовательного учреждения необоснованно отказало в приеме, хотя проведение индивидуального отбора для данного профиля обучения не требовалось.
Прокуратура завела на бывшего директора административное дело по статье «Нарушение установленного законодательством об образовании порядка приема в образовательную организацию». Суд назначил ему штрафа в 10 тысяч рублей.
Кроме того, прокурор внес в адрес учебного учреждения представление о недопустимости нарушений законодательства об образовании. По результатам его рассмотрения виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.