Скандал в башкирской школе! Учреждение не дало девочке учиться в 10 классе

В Башкирии девочке не дали учиться в 10 классе школе.

Источник: Комсомольская правда

В башкирского городе Октябрьский добились привлечения к ответственности бывшего директора местной школы. Подробности рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, что в минувшем августе текущего года мать школьницы подала заявление о зачислении дочери в 10-й класс универсального профиля через портал «Госуслуги». Однако руководство образовательного учреждения необоснованно отказало в приеме, хотя проведение индивидуального отбора для данного профиля обучения не требовалось.

Прокуратура завела на бывшего директора административное дело по статье «Нарушение установленного законодательством об образовании порядка приема в образовательную организацию». Суд назначил ему штрафа в 10 тысяч рублей.

Кроме того, прокурор внес в адрес учебного учреждения представление о недопустимости нарушений законодательства об образовании. По результатам его рассмотрения виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.

