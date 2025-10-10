Мошенники нашли способ добраться до онлайн-банков: SIM-карты россиян в опасности

Как отметили в ведомстве, такой способ мошенничества не является наиболее распространенным. Тем не менее, он имеет место быть и несет серьезную угрозу. Поскольку благодаря дубликату SIM-карты преступники получают доступ к SMS-сообщениям. И, как следствие, могут видеть коды подтверждения и даже заходить в приложения банков.