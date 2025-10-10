Мошенники нашли способ добраться до онлайн-банков: SIM-карты россиян в опасности

Мошенники могут подделывать документы жертвы, чтобы получить дубликат SIM-карты у сотового оператора. Об этом предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как отметили в ведомстве, такой способ мошенничества не является наиболее распространенным. Тем не менее, он имеет место быть и несет серьезную угрозу. Поскольку благодаря дубликату SIM-карты преступники получают доступ к SMS-сообщениям. И, как следствие, могут видеть коды подтверждения и даже заходить в приложения банков.
«Вы теряете сигнал, звонки не проходят, интернет не работает. Возможно, это не сбой связи, а попытка мошенников перехватить ваш номер. Так начинается SIM-swap-атака — когда злоумышленники с поддельными документами получают дубликат SIM-карты у оператора», — подчеркнули в МВД.
В ведомстве добавили, что в подобной ситуации нужно сразу же звонить оператору сотовой связи и уточнять, выпускался ли дубликат SIM-карты. Не лишним также будет проверить приложения банков и личные кабинеты. В том числе на «Госуслугах». Между тем, можно сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию.
Немногим ранее сообщалось о новой мошеннической схеме, которую изобрели преступники. Так, подчеркивалось, что теперь аферисты пытаются выманить деньги жертв под предлогом получения выплат. В том же сообщении прикрепляется вредоносная ссылка, перейдя по которой человек может выдать личные данные. И, как следствие, лишиться средств.