В Самаре пройдет молодежный форум с 10 по 12 октября

В Самаре пройдет молодежный форум, посвященный спорту, медиа и уличной культуре.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре с 10 по 12 октября на территории ТК «Гудок» пройдет молодежный форум. Он объединить более 300 участников, сообщают в пресс-службе областного правительства.

— Форум стартует в 11:00 10 октября. Участие в мероприятии бесплатно. Организатором выступает молодежный центр «Безопасность и профилактика» при поддержке агентства «Росмолодежь», — отметили в сообщении.

В программе форума: мастер-классы по медиа, воркауту, паркуру, брейкингу, скейтбордингу, самокату, граффити и стрит-арту. Кроме того, пройдут соревнования по уличной культуре, показ короткометражного фильма и конкурс медиа-контента.