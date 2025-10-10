Ричмонд
Внезапно выяснилось, что мы намного богаче, чем жители соседней страны: Жители Молдовы платят за газ в шесть раз больше, чем украинцы

Правительство Украины сохранило фиксированную цену на природный газ до 31 марта 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Жители Молдовы платят за газ почти в 6 раз больше, чем жители Украины.

Правительство Украины сохранило фиксированную цену на природный газ до 31 марта 2026 года. Для населения она составит 7 420 гривен за 1 000 кубометров (с НДС). В пересчёте на молдавские леи это 2 лея 96 банов за кубометр.

Тем временем в Молдове потребители платят 16 леев 74 бана за кубометр газа, то есть почти в 6 раз больше, чем жители Украины.

