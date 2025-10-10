Ушаков заявил о поддержке РФ выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира

Россия, если бы ее мнение было учтено, поддержала бы вручение Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу. Об этом в пятницу, 10 октября, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Также Ушаков отметил, что глупость президента Украины Владимира Зеленского вызывает удивление, так как ранее украинский лидер заявил, что Киев мог бы лоббировать в пользу Нобелевской премии Трампу, если тот передаст им ракеты Tomahawk.
— То есть премия мира за предоставление оружия. Даже мысль какая-то чудовищная. Если люди в таких категориях мыслят, то это говорит о том, что они из себя представляют, — передает его слова Telegram-канал «Юнашев Live».
Ранее Зеленский поставил новое условие для Трампа, чтобы тот смог получить Нобелевскую премию мира. Он заявил, что Украина номинирует главу Белого дома, если он добьется прекращения огня.
8 октября Верховная рада не смогла принять постановление о выдвижении главы Белого дома на Нобелевскую премию мира — не набралось достаточно голосов.
До этого Трамп заявил в интервью порталу The Daily Caller, что не мечтает о Нобелевской премии мира. На соответствующий вопрос он ответил кратко: «Нет».