В Ростова мошенница из турфирмы обманула донан на шесть миллионов

Главное следственное управление донского главка МВД направило в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жительница Ростова-на-Дону обвиняется в 17 эпизодах преступления, жертвами которой стали 22 человека, включая пятерых слабослышащих граждан. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.
По версии следствия, женщина представлялась директором туристической компании и предлагала приобрести путевки для отдыха в России и за рубежом. Клиенты передавали ей деньги, но вместо долгожданного отпуска получали лишь пустые обещания. Общая сумма причиненного ущерба превысила шесть миллионов рублей.
Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
