Крылья креатива: как дроны помогают развивать индустрию развлечений

Сегодня в России дроны активно используют в сельском хозяйстве, грузоперевозках, строительстве, архитектуре. Сфера применения БАС постепенно расширяется при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Например, в последние годы дроны применяют при создании развлекательного и коммерческого контента. Подробнее о том, как беспилотные устройства выводят мероприятия на новый уровень и украшают городские пространства, — в нашем материале.
Дроны в кинематографе и изобразительном искусстве.
Представители творческой среды предлагают в наши дни оригинальные сценарии для применения дронов, считает руководитель направления промдизайна и технической эстетики Центра компетенций по БАС Университета 2035 Екатерина Чечиль. По ее словам, использование беспилотных технологий не только расширяет спектр возможностей для всей отрасли, но и усиливает впечатления зрителей.
Так, беспилотные устройства помогают создавать панорамные ролики, видео для виртуальной реальности. В кино и рекламе — снимать динамичные сцены, необычные ракурсы. Раньше такие кадры можно было снять лишь при наличии вертолетов, кранов и другого дорогостоящего оборудования. Кроме экономичности режиссеры и операторы полюбили дроны за их маневренность. Легкость и компактность устройств позволяет работать в тех местах, куда сложно добраться человеку.
Художники используют БАС как инструмент для рисования в воздухе или на больших поверхностях, экспериментируя с новыми формами искусства. Например, во время проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» при поддержке Университета 2035 и Universal University разработали дрон, который нарисовал мурал площадью 300 кв. метров и установил мировой рекорд. На стене кампуса Новосибирского государственного технического университета изобразили пульт управления дроном, сам беспилотник, Землю, цепочку ДНК и другие элементы, связанные с наукой и технологиями. Этот мурал стал частью проекта «Эволюция 3.1» художника Миши Most.
«Это многовекторный, комплексный проект, который позволил нам создать не просто беспилотного маляра, а настоящего дрона-художника», — поделился Миша Most.
Для устройства разработали новую систему позиционирования. Она совмещает информацию с камеры высокого разрешения, навигационной системы, бортового лидара — комплекса из излучателя и сенсора. В процессе работы над рисунком бортовой компьютер рассчитывает местонахождение дрона и обрабатывает изображение, подготовленное художником. Максимальную точность обеспечивает алгоритм управления полетом, заложенный в дроне.
В 2024 году при поддержке Университета 2035 и Universal University создали новую версию этого дрона. Теперь устройство поддерживает групповую работу. Благодаря этому на «Архипелаге-2024» в Южно-Сахалинске группа рисующих беспилотников от компании «Сверх» нарисовала мурал вместе с художником Мишей Most. В дальнейшем этот проект номинировали на награду на крупнейшей в мире международной робототехнической конференции IROS 2024 в Абу-Даби.
Вместо привычных фейерверков.
Особенную популярность приобрели дроны в event-индустрии — сфере, связанной с организацией развлекательных мероприятий. Популярным форматом стали различные световые шоу с беспилотными устройствами. Во время таких представлений создают сложные 3D-фигуры и анимации в небе.
Одним из лидеров на мировом рынке услуг по проведению шоу дронов остается «Геоскан» из Санкт-Петербурга. Эта российская компания провела более 200 представлений по всему миру: в России, Армении, Катаре, Саудовской Аравии, Индии, Казахстане, ОАЭ, Турции, Египте, Узбекистане, Киргизии и многих других странах.
Для шоу «Геоскан» использует дрон «Салют». Это собственная разработка компании и единственное российское беспилотное устройство, созданное специально для подобных представлений.
«Во время представления в небе можно создать трехмерный портрет, логотип, символы и узнаваемые образы. Или сгенерировать QR-код, который будет вести на любой интернет-ресурс. Яркости могут добавить пиротехнические дроны», — отмечают в компании.
Комфортное расстояние для просмотра зависит от размера анимации. Чем она больше — тем дальше нужно встать. Для средних шоу с 500 дронами оптимальная дистанция — 300 метров от зоны полета. При благоприятных погодных и регуляторных условиях «Геоскан» может задействовать одновременно более 10 тыс. беспилотных устройств. Подобное представление лучше всего смотреть с расстояния в один километр.
В 2020 году компания установила рекорд по самому масштабному шоу дронов в нашей стране. Третьего сентября «Геоскан» подарил жителям и гостям Санкт-Петербурга незабываемые эмоции: к 75-летию окончания Второй мировой войны в небе над городом 2198 квадрокоптеров изобразили символы Победы. Результаты шоу в тот вечер зафиксировали эксперты из «Книги рекордов России».
В 2025 году компания обновила свой рекорд и запустила в небо над Салехардом 2,5 тыс. квадрокоптеров. Они сложились в 10 масштабных картин, в основе сюжета — рисунки детей-лауреатов всероссийского художественного конкурса «Небо Победителей». Самым большим элементом из 2,5 тыс. дронов стал официальный логотип 80-летия Победы — образ Родины-матери.
Занимаются в «Геоскане» и разработкой новых направлений. На фестивале «Динотерра» в Кузбассе компания представила одну из модных технологий в сфере развлечений — интерактивное световое шоу. На таких мероприятиях зрители могут не просто наблюдать за работой дронов, но и взаимодействовать с ними.
«Суть заключается в том, что дроны транслируют на небе изображение с планшета. Или в режиме реального времени визуализируют данные датчиков движения или звука, которые соединены с наземной станцией управления. Контент может быть любым — видеоигры, где каждый дрон отображает пиксель экрана, программы для рисования, позволяющие создавать картины в небе, или звук, полученный с помощью эквалайзера», — пояснил нашему порталу руководитель направления шоу дронов «Геоскан» Евгений Радченко.
Представления с использованием подобной технологии позволяют зрителям стать полноценными участниками шоу и погрузиться в атмосферу праздника. Гости мероприятия могут рисовать, танцевать, играть в видеоигры, а все происходящее будет транслироваться в небе.
Новые технологии для творчества.
Дроны различной конфигурации использует для своих проектов и Dronico. Эта международная технологическая компания основана в 2018 году. Ее офисы находятся в Москве, Дубае и Эр-Рияде.
В Dronico занимаются не только управлением, но и разработкой беспилотных устройств. С их помощью создают шоу в помещениях и на улице. Например, на масштабных городских праздниках, фестивалях задействуют специальные дроны. Они удерживают точку, форму даже при порывах до 12 м/с.
Устойчивость к непогоде позволяет использовать устройства при сильном ветре без риска потерять общий рисунок. Кроме того, каждый уличный дрон следует единому сценарию — движение, свет, высота и темп синхронизированы до миллиметра и миллисекунды. Как отмечает основатель компании Евгений Шаповал, подобные беспилотные технологии стали новыми символами зрелищности в сфере развлечений.
«Event-индустрия усложняется все больше и больше: обновляются технологии, спецэффекты становятся все более разнообразными. Все для того, чтобы удивить зрителя и подарить запоминающиеся эмоции», — поделился с нашим порталом Евгений Шаповал.
По словам Евгения, сегодня многие события, например ледовые и цирковые программы, сложно представить без использования дронов. Режиссеры различных постановок все чаще закладывают подобные устройства в сценарии, понимая, что зрители шоу ожидают «вау-эффект».
Например, в Dronico провели первое в мире полноценное дрон-шоу на льду. Эту постановку разработали специально для шоу «Хранители времени» российской фигуристки Алины Загитовой. А для рок-оперы «Ассоль» компания создала дрон в виде корабля с алыми парусами. Он стал отдельным героем постановки, с которым взаимодействовали остальные участники ледового представления.
Сила беспилотных технологий не в замещении других машин и людей, а в дополнении, считает Евгений Шаповал. Именно беспилотные авиационные системы развивают сегодня искусство во всех направлениях.
Для дальнейшего развития сферы БАС в России действует целый комплекс мер. Например, разработчики дронов могут получить гранты. Их сумма зависит от конкретной цели: 100 млн рублей на оформление конструкторской документации, 250 млн рублей — на сертификацию нового беспилотного аппарата. Сторонние компании вправе взять в лизинг отечественные беспилотники по льготной ставке. У продавцов есть возможность компенсировать часть недополученной прибыли от скидок, у резидентов научно-производственных центров — до 90% затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Также при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в нашей стране формируется система сертификации БАС и подготовки квалифицированных кадров для отрасли.