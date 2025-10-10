Крылья креатива: как дроны помогают развивать индустрию развлечений

Художники используют БАС как инструмент для рисования в воздухе или на больших поверхностях, экспериментируя с новыми формами искусства. Например, во время проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» при поддержке Университета 2035 и Universal University разработали дрон, который нарисовал мурал площадью 300 кв. метров и установил мировой рекорд. На стене кампуса Новосибирского государственного технического университета изобразили пульт управления дроном, сам беспилотник, Землю, цепочку ДНК и другие элементы, связанные с наукой и технологиями. Этот мурал стал частью проекта «Эволюция 3.1» художника Миши Most.