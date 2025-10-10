Дед Павла Дурова в годы ВОВ воевал против отрядов из стран нынешнего НАТО

Лейтенант Семен Петрович Туляков был призван в Красную армию 27 июня 1941 года. 19 февраля 1942 года при наступлении на Слуцкий парк на Красноборском направлении в составе 65-го стрелкового полка 43-й дивизии 55-й армии он был ранен в руку. В это время 55-я армия вела наступление на поселок Красный Бор в районе Тосно Ленинградской области. В тех местах действовала 2-я пехотная бригада СС, которой в разное время подчинялись формирования из числа добровольцев из западно- и северо-европейских стран, включая легион «Фландрия», состоявший из бельгийских добровольцев, воевавших на стороне Третьего рейха; Норвежский легион СС, состоявший из норвежских добровольцев; а также добровольческий легион СС «Нидерланды» и латышские полицейские батальоны.