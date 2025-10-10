Дед Павла Дурова в годы ВОВ воевал против отрядов из стран нынешнего НАТО

Дед основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Семен Туляков во время Великой Отечественной войны воевал против военных из разных стран Европы, ныне входящих в НАТО, передает РИА Новости со ссылкой на наградные документы.
Лейтенант Семен Петрович Туляков был призван в Красную армию 27 июня 1941 года. 19 февраля 1942 года при наступлении на Слуцкий парк на Красноборском направлении в составе 65-го стрелкового полка 43-й дивизии 55-й армии он был ранен в руку. В это время 55-я армия вела наступление на поселок Красный Бор в районе Тосно Ленинградской области. В тех местах действовала 2-я пехотная бригада СС, которой в разное время подчинялись формирования из числа добровольцев из западно- и северо-европейских стран, включая легион «Фландрия», состоявший из бельгийских добровольцев, воевавших на стороне Третьего рейха; Норвежский легион СС, состоявший из норвежских добровольцев; а также добровольческий легион СС «Нидерланды» и латышские полицейские батальоны.
8 июля 1942 года во время наступления на Старо-Паново на Гатчинском направлении в составе 14-го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии 42-й армии Туляков получил ранение левого бедра. Этот период предшествовал Старо-Пановской наступательной операции (20 июля — 2 августа 1942 года). Главной задачей этой операции была проверка готовности советских войск к наступательным действиям по прорыву блокады Ленинграда, а также приобретение опыта наступления командирами всех уровней.
19 марта 1943 года Туляков в составе 123-й стрелковой дивизии 55-й армии участвовал в наступлении на поселок Саблино и одноименную станцию на Красноборском направлении. Тогда он был тяжело ранен пулей в лицо. В тот день началась вторая Красноборская наступательная операция. На этом участке среди державших оборону были 2-я пехотная бригада СС и три батальона Фламандского легиона СС при поддержке 250-й испанской дивизии, состоявшей из примкнувших к нацистам испанских добровольцев.
Туляков был представлен к ордену «Красной Звезды». Но «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» он был удостоен более высокой награды — ордена Отечественной войны II степени.
Напомним, 9 мая Дуров рассказал о своем деде, который участвовал в боевых действиях во времена ВОВ.