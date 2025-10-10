Свердловские врачи бьют тревогу из-за роста числа детей с ожирением

По данным минздрава региона, проблемы с массой тела уже имеют около 30% школьников и дошкольников. В целом по России за последние пять лет количество детей с ожирением выросло почти на 37%.
О тревожной тенденции рассказала ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун во время XVII Уральского конгресса по здоровому образу жизни. По ее словам, ситуация усугубляется и пока не демонстрирует признаков стабилизации, пишет «ФедералПресс».
Эпидемия нарастает повсеместно. Сегодня дети с ожирением есть и в городах, и в сельской местности. Формирование хронических заболеваний происходит уже в раннем возрасте.
Если раньше лишний вес чаще наблюдался у старшеклассников, то сейчас он нередко встречается у младших школьников и даже дошкольников. Врачи связывают это с целым комплексом причин: наследственностью, низкой физической активностью, несбалансированным питанием и негативными семейными привычками.
Медики отмечают, что в 86% случаев лишний вес у детей связан именно с образом жизни семьи. Рацион современных школьников, по словам специалистов, перенасыщен простыми углеводами, сладостями, полуфабрикатами и газированными напитками. Одновременно физическая активность снижается: более 60% уральских детей проводят за гаджетами свыше трех часов в день при норме Всемирной организации здравоохранения не более одного часа.
«Семьдесять процентов сегодняшних детей будут страдать ожирением уже к 35 годам», — предупредила ректор УГМУ.
Ожирение, подчеркивают врачи, — не временная «пухлость», а хроническое заболевание, которое нарушает работу всех систем организма и приводит к психологическим проблемам: тревожности, низкой самооценке и буллингу. Бороться с этой тенденцией, уверены специалисты, можно только совместными усилиями семьи и врачей.
Родителям рекомендуют пересмотреть рацион, добавить овощей, фруктов и белковой пищи, заменить сладкие напитки водой, а также ограничить экранное время детей, предложив им прогулки и активные игры.
Кроме того, в школах региона во время ежегодной диспансеризации теперь будут не только измерять рост и вес, но и рассчитывать индекс массы тела. При выявлении отклонений детей направят к эндокринологам и диетологам для составления индивидуальных программ коррекции.