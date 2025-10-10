Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ Челябинска приступает к традиционным по пятницам сплошным проверкам

Госавтоинспекция Челябинска приступает к традиционным по пятницам сплошным проверкам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня, 10 октября, сотрудники полиции примут максимальные меры по исключению из транспортного потока водителей, находящихся под воздействием алкоголя или наркотиков», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что мероприятия затронет все районы.

Водителей и их пассажиров просят с пониманием относиться к проверкам, «поскольку они направлены на защиту безопасности всех граждан и обычно не требуют значительного времени».

За управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования ответственность предусмотрена статьями 12.8 и 12.26 КоАП РФ — это лишение прав на срок на полутора до двух лет и штраф в размере 45 тыс. рублей.