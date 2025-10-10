ГАИ Челябинска приступает к традиционным по пятницам сплошным проверкам

«Сегодня, 10 октября, сотрудники полиции примут максимальные меры по исключению из транспортного потока водителей, находящихся под воздействием алкоголя или наркотиков», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что мероприятия затронет все районы.
Водителей и их пассажиров просят с пониманием относиться к проверкам, «поскольку они направлены на защиту безопасности всех граждан и обычно не требуют значительного времени».
За управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования ответственность предусмотрена статьями 12.8 и 12.26 КоАП РФ — это лишение прав на срок на полутора до двух лет и штраф в размере 45 тыс. рублей.