В Воронеже пройдет XXI фестиваль «Русь стозвонная»

С 11 октября в Воронеже пройдет фестиваль русской песни «Русь стозвонная». В этом году — уже в 21-й раз. Песенный форум носит имя Александра Токмакова — талантливого поэта, композитора и исполнителя, руководителя ансамбля русской песни «Кольцовский край».