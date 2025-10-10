Ричмонд
В Воронеже пройдет XXI фестиваль «Русь стозвонная»

Концерты состоятся в городском дворце культуры.

Источник: Комсомольская правда

С 11 октября в Воронеже пройдет фестиваль русской песни «Русь стозвонная». В этом году — уже в 21-й раз. Песенный форум носит имя Александра Токмакова — талантливого поэта, композитора и исполнителя, руководителя ансамбля русской песни «Кольцовский край».

В фестивале свое мастерство покажут коллективы и исполнители самодеятельного народного творчества из Воронежской области и других городов страны в нескольких номинациях: Русский романс«, “Русская народная песня”, “Современная русская песня в эстрадной обработке”, “Русь стозвонная” (произведения из репертуара Александра Токмакова).

Фестиваль пройдет 11, 12 и 18 октября в городском дворце культуры (ул.9 Января, 108). 6+