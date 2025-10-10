Парашютист из США умер после столкновения в воздухе с другим человеком

Парашютист из США, 62-летний Роберт Сабо, погиб после столкновения с другим парашютистом во время прыжков в Массачусетсе, пишет The Sun со ссылкой на компанию, в которой работали спортсмены.
«В воздухе столкнулись два опытных парашютиста. Пострадавший парашютист приземлился на территории аэропорта под полностью исправным парашютом», — заявили там.
Сабо доставили в медицинский центр Университета Массачусетса в Вустере, однако врачи не смогли его спасти.
Правоохранители начали расследование, точная причина смерти будет установлена после медицинской экспертизы.
Как заявил представитель компании, в которой Сабо работал инструктором, мужчина занимался парашютным спортом с 2002 года, он совершил более 5 тыс. прыжков по всему миру.
Ранее в США тренер по прыжкам с парашютом умер после падения с неба без парашюта.