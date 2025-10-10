Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге отреставрируют здания «Ленфильма»

Сейчас готовят план развития: состоится модернизация выставочного центра и кинотеатра.

Источник: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78» губернатор Александр Беглов заявил о том, что в истории «Ленфильма» начинается новая глава. Напомним, киностудию передали в собственность города.

Как сообщили в Смольном, на «Ленфильме» снимали «Чапаева», «Небесный тихоход», «Золушку», «Петра I», «Гамлета», «Собачье сердце», «Блокаду» и другие, в общей сложности — свыше 1,5 тыс. фильмов, и все они входят в золотой фонд отечественного кино. Глава Северной столицы отметил, что важно сохранить и приумножить традиции студии. Планируется привлекать молодых режиссеров и создавать фильмы о стране и ее героях.

Сейчас готовят план развития: состоится модернизация выставочного центра и кинотеатра, предусмотрены ремонт и реставрация исторических зданий.

Ранее мы рассказывали о том, что Первый Министерский дом отреставрируют в Петергофе до апреля 2026 года.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше