В Петербурге отреставрируют здания «Ленфильма»

Как сообщили в Смольном, на «Ленфильме» снимали «Чапаева», «Небесный тихоход», «Золушку», «Петра I», «Гамлета», «Собачье сердце», «Блокаду» и другие, в общей сложности — свыше 1,5 тыс. фильмов, и все они входят в золотой фонд отечественного кино. Глава Северной столицы отметил, что важно сохранить и приумножить традиции студии. Планируется привлекать молодых режиссеров и создавать фильмы о стране и ее героях.