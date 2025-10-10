Когда Солнце сожжет Землю, рассказал ученый

Ученый отметил, что по теории эволюции звезд Солнце через 5 млрд лет превратится в красного гиганта, после чего станет фактически вечным белым карликом.
Солнце — это звезда, и все, что имеет начало, имеет и конец. Согласно теории эволюции звезд, через 5 млрд лет оно превратится в красного гиганта, сожжет Меркурий, Венеру и Землю. Потом Солнце превратится в белого карлика и станет фактически вечным объектом, если слово «вечность» вообще уместно в отношении Вселенной.
При этом на протяжении всего времени до этого Солнце будет светить стабильно, а на Земле будут сохраняться довольно комфортные условия для существования и человека, и биосферы, добавил Богачёв.