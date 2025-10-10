Ефимов: около 150 горожан переселяются в ЖК на ул. Тайнинской по реновации

Жителям пятиэтажки на Осташковской улице в Лосиноостровском районе предложили комфортные квартиры в рамках программы реновации в доме 11 на Тайнинской улице. Об этом информирует заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«К переселению в жилой комплекс, расположенный по адресу: улица Тайнинская, дом 11, приступили почти 150 горожан из дома 12 на Осташковской улице. Всего в этом году осматривать новые квартиры в жилых комплексах по программе реновации в Лосиноостровском районе начали около 520 человек из трех старых зданий», — отметил Ефимов.
Также город передал участникам программы ЖК на Изумрудной улице. В этом районе планируется переселить около 12,2 тысяч москвичей из 68 старых домов. Новые квартиры, предлагаемые городом, отличаются удобной планировкой и готовы к заселению. Их площадь больше, чем у старых квартир, благодаря просторным кухням, коридорам и санузлам.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева сообщила, что жители пятиэтажного дома на Осташковской улице получили предложения равнозначного жилья в новостройке на Тайнинской в конце августа. С 17 сентября они начали выбирать квартиры в Центре информирования, открытом на первом этаже соседнего дома. Сотрудники центра помогают оформить документы на новое жилье и консультируют по вопросам переселения.
Дом на Осташковской улице расположен рядом с новостройкой, поэтому переезд не сильно изменит образ жизни участников программы. Они смогут продолжать пользоваться прежними образовательными и медучреждениями, магазинами, кафе и спортклубами.
Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в новостройке на Тайнинской улице 84 квартиры общей площадью почти 5 тыс. кв. м. Здание построено с учетом принципов безбарьерной среды: широкие коридоры, отсутствие ступенек между вестибюлем и лифтовым холлом, удобные пешеходные дорожки во дворе. Первый этаж новостройки нежилой, там планируется разместить объекты социально-бытового назначения. Город бесплатно предоставляет грузчиков и транспорт для комфортного переезда участников программы. Услугу «Помощь в переезде» можно заказать онлайн на mos.ru или в Центре информирования.
На портале mos.ru доступен суперсервис «Переезд по программе реновации», который поможет подготовиться к переезду. В нем можно найти общую инструкцию, узнать, как организован процесс, получить информацию о необходимых документах и воспользоваться ссылками на полезные услуги. При настройке параметров переезда инструкция адаптируется под конкретную жизненную ситуацию.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в программу реновации включены девять новых площадок в восьми районах города, две из которых расположены на месте расселенных домов. Всего в программе участвует 5176 домов, около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, где проживает около миллиона человек. Для строительства новых домов отобрано 837 площадок. В эксплуатацию уже введены жилые объекты общей площадью около 6,7 млн кв. м, что позволит расселить примерно 1,4 тыс. старых домов. В настоящее время проектируются и строятся жилые объекты площадью около 10,5 млн кв. м.