Ефимов: около 150 горожан переселяются в ЖК на ул. Тайнинской по реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в программу реновации включены девять новых площадок в восьми районах города, две из которых расположены на месте расселенных домов. Всего в программе участвует 5176 домов, около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, где проживает около миллиона человек. Для строительства новых домов отобрано 837 площадок. В эксплуатацию уже введены жилые объекты общей площадью около 6,7 млн кв. м, что позволит расселить примерно 1,4 тыс. старых домов. В настоящее время проектируются и строятся жилые объекты площадью около 10,5 млн кв. м.