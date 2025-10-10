Ричмонд
Фонтаны из арбузов и ореховые узоры: власти Таджикистана удивили Путина и лидеров стран СНГ во время прогулки

Вечернюю прогулку Путина и лидеров СНГ перед обедом в Душанбе сняли на видео.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 9 октября президент России Владимир Путин и лидеры стран СНГ перед обедом прогулялись по саду в правительственной резиденции в Душанбе. Власти Таджикистана смогли удивить высоких гостей замысловатыми композициями. Кадрами мероприятия поделился гостелеканал республики.

В прогулке также приняли участие лидеры Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Киргизии.

Сад украшали инсталляции из разнообразных овощей и фруктов. Главам государств показали высокие пирамиды из бахчевых, фонтаны из арбузов, а на лужайках из орехов и других даров природы были выложены узоры.

Президентов России и Азербайджана, например, заинтересовала эмблема СНГ и надпись «Добро пожаловать!», которую выложили на русском и на таджикском языках.

8 октября Владимир Путин прилетел в Таджикистан с трехдневным визитом для участия в саммите СНГ.

Первый день визита президента России в Таджикистан выдался… красивым. В честь дорогого гостя клумбы Душанбе окрасились в цвета российского флага, на медиафасадах были исключительно портреты Владимира Путина и Эмомали Рахмона.

