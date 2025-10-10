Ричмонд
Более 4 млн кубометров лесопродукции отправили из Иркутской области

76% продукции направили в Китай, остальную часть — в Японию, Узбекистан, Таджикистан и Корею.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Более 4 млн кубометров лесопродукции отправили из Иркутской области с начала года. 76% продукции направлено в Китай, остальные 972 тысячи кубометров распределили в Китай, Узбекистан, Корею и Таджикистан. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Россельхознадзора региона и Республики Бурятия.

— Специалисты досмотрели более 5,2 миллионов кубометров лесопродукции, произведенной на территории Приангарья, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Для 57 990 партий, отправляемых на экспорт, оформили фитосанитарные сертификаты, подтверждающие их безопасность. Из Иркутской области древесина поставлялась в 73 региона России, включая Бурятию, Саха (Якутию), Приморский и Краснодарский края.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в аэропорту областного центра туристы стали чаще нарушать таможенное законодательство.