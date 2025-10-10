Более 4 млн кубометров лесопродукции отправили из Иркутской области с начала года. 76% продукции направлено в Китай, остальные 972 тысячи кубометров распределили в Китай, Узбекистан, Корею и Таджикистан. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Россельхознадзора региона и Республики Бурятия.