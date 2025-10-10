Багреева: за 9 месяцев на Портале поставщиков провели свыше 400 тыс закупок

За первые девять месяцев 2025 года на столичном портале поставщиков московские и региональные заказчики провели больше 415,8 тыс. закупок малого объема, общая сумма которых составила около 85,7 млрд рублей, что на 19% больше, чем годом ранее, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.