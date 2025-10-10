Багреева: за 9 месяцев на Портале поставщиков провели свыше 400 тыс закупок

За первые девять месяцев 2025 года на столичном портале поставщиков московские и региональные заказчики провели больше 415,8 тыс. закупок малого объема, общая сумма которых составила около 85,7 млрд рублей, что на 19% больше, чем годом ранее, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Наиболее часто заказчики приобретали строительные товары — сумма таких закупок достигла 16,9 млрд рублей. В тройку лидеров по популярности также вошли хозяйственные товары и канцелярские изделия — их закупили на 7,1 и 6,7 млрд рублей соответственно», — отметила заммэра.
Багреева напомнила, что за 12 лет работы московский портал поставщиков стал одним из важных инструментов для обеспечения добросовестной конкуренции, повышения эффективности и прозрачности контрактных отношений.
Преимуществом работы на портале является работа полностью в онлайн-формате, контракты на платформе заключаются и актируются дистанционно с использованием электронной подписи. На портале поставщиков поддерживается высокий уровень конкуренции, на одного заказчика приходится около шести поставщиков, а снижение начальных цен, в среднем, составляет 14%.
По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, самыми активными поставщиками с начала года стали предприниматели Москвы и Санкт-Петербурга, объем поставок которых составил 47,1 и 14,6 млрд рублей.
«В пятерке лидеров также оказались Московская область, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ», — добавил он.
Напомним, что портал поставщиков создали в 2013 году с целью автоматизации закупок малого объема. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что объем закупок на портале в первом полугодии 2025 года составил 58 млрд рублей.