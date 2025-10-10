Из-за праздничных мероприятий в Уфе перекроют шесть улиц

Завтра, 11 октября, в Уфе из-за подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню Башкирии, перекроют ряд улиц. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ограничения затронут улицу Театральную с 08:00 до 12:00. С 08:00 до 11:30 перекроют участки улиц Пушкина (от Цюрупы до Ленина) и Советской (от Заки Валиди до Октябрьской революции).
Самый длительный период ограничений коснется проезда вдоль Городского культурно-досугового центра по улице 40 лет Октября (от Александра Невского до ГКБ № 8), а также выездов со дворов между домами по улице Архитектурной, 22, 24 и Первомайской, 45. Здесь движение будет запрещено с 23:00 10 октября до 17:00 11 октября.
Мэрия обращается к жителям и гостям города с просьбой заранее планировать свои маршруты и выбирать альтернативные пути объезда.
