От фальшивых приложений до подмены блюд с требованием доплаты: россиянам рассказали о схемах обмана с доставкой еды

Аферисты постоянно разрабатывают новые способы обмана граждан. МВД России составило список из пяти наиболее распространенных схем мошенничества, связанных с доставкой еды.
Первая схема основана на создании фальшивых сайтов и приложений, которые имитируют популярные сервисы доставки. Когда пользователь вводит данные своей банковской карты или логин с паролем, эта информация сразу попадает к мошенникам.
Вторая схема подразумевает мошеннические действия под видом возврата денег за заказ. Злоумышленники сообщают о якобы ошибке при оплате и предлагают вернуть средства, запрашивая при этом данные карты или коды из СМС-сообщений.
Третья схема заключается в подмене блюд или доставке неполных заказов. Мошенники представляются курьерами, привозят «пустышки» или неполные заказы, а затем требуют дополнительную оплату.
Также в топ-5 вошли фишинговые ссылки в СМС и мессенджерах, ведущие на поддельные страницы для отслеживания заказов или получения скидок, где требуется ввести данные карты. Остается популярной и схема с несуществующими акциями и бонусами, которые заманивают на фишинговые сайты.
В целях безопасности МВД рекомендует совершать покупки только в проверенных магазинах и внимательно изучать отзывы перед заказом.
