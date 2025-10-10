В Омской области скончалась заслуженный педагог Светлана Чуб

Светлана Ивановна начала свою педагогическую деятельность в 1968 году воспитателем в Одесском детском комбинате. В 1984 году она возглавила детский сад, которым руководила до выхода на пенсию в 2009 году. Под её руководством детский сад стал одним из лучших в районе и области, а также был первой сельской образовательной организацией в регионе, в которой была создана экспериментальная площадка по системе «Детский сад — Дом радости».