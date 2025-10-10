Ричмонд
В Омской области скончалась заслуженный педагог Светлана Чуб

Долгие годы посвятившая воспитанию детей и развитию образования в Одесском районе Омской области, она оставила яркий след в жизни местной образовательной системы.

Источник: Om1 Омск

9 октября на 76-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Светлана Ивановна Чуб, заслуженный педагог и ветеран труда, известная своим многолетним вкладом в образование Одесского района Омской области. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по образованию Одесского района.

Светлана Ивановна начала свою педагогическую деятельность в 1968 году воспитателем в Одесском детском комбинате. В 1984 году она возглавила детский сад, которым руководила до выхода на пенсию в 2009 году. Под её руководством детский сад стал одним из лучших в районе и области, а также был первой сельской образовательной организацией в регионе, в которой была создана экспериментальная площадка по системе «Детский сад — Дом радости».

За свою профессиональную деятельность Светлана Чуб была награждена множеством почётных наград, включая значок «Отличник народного просвещения», почётные грамоты и благодарственные письма. Коллеги и воспитанники помнят её как мудрого, доброго и отзывчивого человека, который посвятил свою жизнь воспитанию детей и развитию образования в сельской местности.