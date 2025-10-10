Столичная компания увеличила объем выпуска кабеля для нефтепромышленности

В результате время изготовления одной катушки нефтепогружного кабеля длиной 3 км сократилось на 31% — со 133 до 92 часов. Выпуск продукции увеличился на четверть: бригада из 22 человек изготавливает в сутки почти 10 км кабеля вместо 8 км. Объем неиспользуемых запасов в потоке сократился на 35%. Кроме того, 20 сотрудников обучились методикам бережливого производства, также подготовлены два внутренних тренера.