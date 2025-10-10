Столичная компания увеличила объем выпуска кабеля для нефтепромышленности

Объем выпуска кабеля для нефтяной промышленности вырос в компании «Возрождение» при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
В качестве пилотного потока предприятие выбрало процесс переработки нефтепогружного кабеля, который обеспечивает электропитание двигателей погружных насосов, откачивающих нефть из скважин. В компании провели анализ производственных процессов, разработали новые стандарты рабочих операций, ввели регулярное планирование, организовали хранение сырья и комплектующих по системе 5С.
В результате время изготовления одной катушки нефтепогружного кабеля длиной 3 км сократилось на 31% — со 133 до 92 часов. Выпуск продукции увеличился на четверть: бригада из 22 человек изготавливает в сутки почти 10 км кабеля вместо 8 км. Объем неиспользуемых запасов в потоке сократился на 35%. Кроме того, 20 сотрудников обучились методикам бережливого производства, также подготовлены два внутренних тренера.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.