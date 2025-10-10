Омичи из Центрального округа останутся без воды

В пятницу, 17 октября, сотрудники омского водоканала будут проводить ремонтные работы на водопроводе по улице Кемеровская. Они будут идти с 10:00 до 23:00. Под отключение попадут многоквартирный дом, семь административных зданий и медучреждение:
— ул. Кемеровская, 1, 1/1а, ½, ⅓, 2, 2а, 4/3, 1/1 и ½;
— ул. Набережная Тухачевского, 24.
Параллельно в этот же день с 11:00 до 19:00 работники проведут работы на водопроводе по улицам Тарская и Яковлева. В связи с этим холодной воды не будет в 13 многоквартирных домах и 24 административных зданиях, расположенных по следующим адресам:
— ул. Октябрьская, 107 (правый ввод);
— ул. Тарская, 51 и 53;
— ул. Яковлева, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 и 106;
— ул. Октябрьская, 98;
— ул. Орджоникидзе, 38, 42, 44, 44а, 46, 48 и 50;
— ул. Яковлева, 6;
— ул. Третьяковская, 1;
— ул. Третьяковская, 3;
— ул. Третьяковская, 69 и 73;
— ул. Тарская, 56;
— ул. Третьяковская, 48, 61, 69 и 69а;
— ул. Тарская, 33;
— ул. Тарская, 33/1;
— ул. Рабиновича, 69а, 77 и 77/1;
— ул. Герцена, 45, 47 и 49;
— ул. Третьяковская, 56 б.
На время ремонтных работ омичей просят запастись водой.