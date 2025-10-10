В Нижнем Новгороде открылась Школа киберзащиты для старшеклассников

Участники начнут осваивать программу с основ сетевых технологий и устройства операционных систем и постепенно доберутся до современных методов анализа уязвимостей и веб-безопасности. Они будут участвовать в «захвате флага» (Capture The Flag, CTF) — популярном формате соревнования по кибербезопасности. Школьники должны будут получить доступ к специальному фрагменту кода в виртуальной среде команды-противника, одновременно защищая свою систему. «Школа кибербезопасности» будет работать до 24 апреля 2026 года.