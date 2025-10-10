В Нижнем Новгороде открылась Школа киберзащиты для старшеклассников

Образовательную программу для учеников 9−11-х классов «Школа киберзащиты» запустил 10 октября Университет «НЕЙМАРК», действующий на базе нижегородского ИТ-кампуса по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Участники начнут осваивать программу с основ сетевых технологий и устройства операционных систем и постепенно доберутся до современных методов анализа уязвимостей и веб-безопасности. Они будут участвовать в «захвате флага» (Capture The Flag, CTF) — популярном формате соревнования по кибербезопасности. Школьники должны будут получить доступ к специальному фрагменту кода в виртуальной среде команды-противника, одновременно защищая свою систему. «Школа кибербезопасности» будет работать до 24 апреля 2026 года.
«Это не просто скучный учебник, а настоящее погружение в профессию специалиста по кибербезопасности. В Школе киберзащиты “НЕЙМАРК” ребята учатся на реальных примерах: анализируют интернет-соединения, осваивают основы шифрования и отрабатывают действия при наиболее распространенных кибератаках, например, на веб-сайты», — отметил руководитель Школы киберзащиты «НЕЙМАРК» Сергей Езов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.