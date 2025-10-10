Ричмонд
В Иркутск дважды пытались ввезти контрабандные игрушки «Лабубу»

Товар, который везется не для себя или своей семьи, подлежит обязательному декларированию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске зафиксировали две попытки ввезти контрабандные партии игрушек «Лабубу» без необходимых документов. Первая партия была показательной. Как раньше сообщала КП-Иркутск, товар имел качественную упаковку для продажи на маркетплейсах, что подтвердил и сам ввозящий ее нарушитель.

— Товар, который везется не для себя или своей семьи, подлежит обязательному декларированию. Его нельзя провезти через «зеленый коридор», это товар не для личного пользования. Именно поэтому такие партии привлекают наше внимание, — пояснила старший инспектор службы транспортной безопасности подразделения досмотра АО «Международный аэропорт Иркутск» Любовь Антипина.

Спустя некоторое время в аэропорту Иркутска обнаружили вторую партию подобных игрушек, но уже гораздо худшего качества. В ней были не только «Лабубу», но и другие детские товары и сувениры. Количество изделий указывало на то, что они не предназначены для личного использования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что маршрут по «Кругобайкальской железной дороге» закрыли для туристов из-за медведя.