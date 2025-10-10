Ричмонд
Даже как-то неприлично: Букмекеры назвали шансы Трампа на Нобелевскую премию мира

Polymarket: Шансы Трампа на Нобелевскую премию мира составляют три процента.

Источник: Комсомольская правда

Шансы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира оцениваются в неприличные для амбициозного главы Белого дома три процента. Это следует из данных букмекерского агентства Polymarket.

Но если судить по их данным, оценки шансов Трампа еще довольно сносны. Потому что шансы на вручение Нобелевской премии мира, например, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу или гуманитарной организации «Врачи без границ» оцениваются и вовсе в ничтожный один процент.

Справедливости ради стоит отметить, что и сам американский лидер не очень-то верит, что сможет стать лауреатом престижной премии. Политик заявил, что нобелевский комитет обязательно найдет причину, чтобы лишить Трампа награды.

А главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае, если тот передаст Киеву ракеты Tomahawk.

